РИАМО - 3 июн. Прохладные напитки и аптечку необходимо обязательно брать с собой в дорогу автомобилистам во время сильной жары, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД по Московской области.

По информации Гидрометцентра РФ на территории Московской области в ближайшие дни ожидается повышение температуры до плюс 31 градуса. Планировать поездки на дальние расстояния желательно в утренние часы и после захода солнца, так как переносить высокую температуру, находясь за рулем, нелегко. Водителям рекомендуется контролировать свое самочувствие во время движения.

«Чтобы легче перенести жару, желательно взять с собой в дорогу прохладительные напитки и в обязательном порядке проверить комплектность аптечки. Если почувствуете недомогание или перегрев – остановитесь в тени и отдохните. Выйдите из-за руля, пройдитесь, откройте в автомобиле все окна и, только убедившись, что чувствуете себя удовлетворительно, продолжайте движение», – говорится в сообщении.

Ни в коем случае нельзя оставлять детей в закрытом автомобиле, напоминается в материале.