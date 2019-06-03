РИАМО - 3 июн. Столичные власти планируют изменить режим работы большинства городских ярмарок, около 20 из них до конца года будут работать в круглогодичном режиме, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин посетил фестивальную и ярмарочную площадку в Косино-Ухтомском районе на Святоозерской улице, где проходит празднование 5-летия проекта «Активный гражданин».
Фестивальная площадка и круглогодичная ярмарка в районе Косино-Ухтомский на Святоозерской улице, владение 1 были открыты по просьбам жителей 26 апреля. Ранее на их месте был пустырь.
Площадка на Святоозерской улице оформлена в «купеческом» стиле. Терема-павильоны из оцилиндрованного бруса украшены наличниками, балясинами и другими традиционными декоративными элементами.
За месяц с небольшим площадка на Святоозерской улице завоевала немалую популярность. Здесь прошли три городских фестиваля – «Пасхальный дар», «Московская весна» и «Рыбная неделя в Москве».
Первая круглогодичная ярмарка была открыта около 2 лет назад на Семеновской площади. В 2019 году аналогичные ярмарки начали работать на улице Юных Ленинцев в Кузьминках, на улице Академика Скрябина в Рязанском районе, на улице Раменки в одноименном районе.
В целом к концу текущего года в круглогодичном формате в Москве будет работать порядка 20 ярмарок, созданных с учетом пожеланий жителей.
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