РИАМО - 3 июн. Столичные власти планируют изменить режим работы большинства городских ярмарок, около 20 из них до конца года будут работать в круглогодичном режиме, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин посетил фестивальную и ярмарочную площадку в Косино-Ухтомском районе на Святоозерской улице, где проходит празднование 5-летия проекта «Активный гражданин».

«Мы продолжаем создавать большие фести­вальные площадки и круглогодичные ярмарки в жилых районах Москвы. В апреле такая площадка открылась в Косино-Ухтомском. Всего за месяц она стала новым центром притяжения для жителей этого района. В планах на этот год открытие еще нескольких площадок и ярмарок в разных районах Москвы», – отметил Собянин.

Фестивальная площадка и круглогодичная ярмарка в районе Косино-Ухтомский на Святоозерской улице, владение 1 были открыты по просьбам жителей 26 апреля. Ранее на их месте был пустырь.

Площадка на Святоозерской улице оформлена в «купеческом» стиле. Терема-павильоны из оцилин­дро­ванного бруса украшены наличниками, балясинами и другими традиционными декоративными элементами.

За месяц с небольшим площадка на Свято­озерской улице завоевала немалую популярность. Здесь прошли три городских фестиваля – «Пасхальный дар», «Московская весна» и «Рыбная неделя в Москве».

Первая круглогодичная ярмарка была открыта около 2 лет назад на Семеновской площади. В 2019 году аналогичные ярмарки начали работать на улице Юных Ленинцев в Кузьминках, на улице Академика Скрябина в Рязанском районе, на улице Раменки в одноименном районе.

В целом к концу текущего года в круглогодичном формате в Москве будет работать порядка 20 ярмарок, созданных с учетом пожеланий жителей.