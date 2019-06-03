РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 июн. Воспитанница Люберецкой спортивной школы олимпийского резерва Римма Артемова стала победительницей Всероссийских соревнований по киокусинкай, в декабре она представит Россию на чемпионате мира в Казахстане, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Всероссийские соревнования по киокусинкай среди мужчин и женщин по весовым категориям и Кубок ассоциации киокусинкай России (АКР) среди ветеранов прошли 1-2 июня в Москве. Это был отборочный турнир на чемпионат мира, в котором успешно выступила спортсменка из Люберец Римма Артемова», – сказал Ружицкий.

Глава муниципалитета добавил, что Артемова стала чемпионкой в весовой категории до 50 килограммов.

«На чемпионате мира, который пройдет в декабре 2019 года в Казахстане, она представит Россию в этой весовой категории», – отметил Ружицкий.

Также Артемова получила приз «За волю к победе».