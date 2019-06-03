РИАМО - 3 июн. В Москомстройинвест поступило первое обращение на достройку дома без использования счетов эскроу, в соответствии с заявленным регламентом, комитет подготовит заключение по обращению застройщика в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Дом находится по адресу: Кутузовский проспект, владение 12, застройщик — ОО «НОВО-ЛАЙТ».

«ООО «НОВО-ЛАЙТ», конечно, только «первая ласточка». В дальнейшем мы ожидаем массовые обращения инвесторов. У нас составлен график подачи ими заявлений, который расписан вплоть до 19 июня», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В соответствии с заявленным регламентом комитет подготовит заключение по обращению застройщика в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов. Анализировать предоставленную документацию комитет будет совместно с двумя другими ведомствами: Мосгосстройнадзором и Росреестром.

По оценке сотрудников Москомстройинвеста, в Москве есть целый ряд объектов, по которым возможно получить право на привлечение денежных средств участников долевого строительства без использования счетов эскроу.

С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут накапливаться деньги дольщиков. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. Но часть уже начатых проектов девелоперы смогут достроить по старым правилам финансирования.