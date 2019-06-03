РИАМО – 3 июн. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для оказания практической помощи в расследовании убийства 24-летнего мужчины в Красногорске в Московскую область направлены криминалисты центрального аппарата СКР, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Следственными органами <…> продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 24-летнего местного жителя, тело которого с колото-резаной раной груди обнаружено 1 июня возле одного из кафе в городе Красногорске. По указанию председателя Следственного комитета России расследование взято на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении.

Бывший боец спецназа ГРУ и ветеран боевых действий Никита Белянкин пытался помочь случайному прохожему, которого избивала толпа хулиганов возле одного из кафе в деревне Путилково городского округа Красногорск. Предупредительный выстрел из травматического пистолета не произвел никакого эффекта, и злоумышленники набросились на молодого человека. Один из них ударил его ножом в сердце, рана оказался смертельной. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По факту причинения проникающей колото-резаной раны мужчине в драке, за которого заступился потерпевший, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ.

«В настоящий момент получена информация о лицах, принимавших участие в драке. Проведены осмотры жилища, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Проводятся осмотры и анализ видеозаписи с камер видеонаблюдения», – заключается в материале.