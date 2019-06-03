РИАМО - 3 июн. Электродепо «Руднево» в Москве будет обслуживать до 48 поездов Некрасовской ветки метро в сутки и даст городу около 1 тысячи квалифицированных рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Депо «Руднево» предназначено для обслуживания Некрасовской линии метро, первый участок которой открыли в понедельник. Участок включает четыре станции: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино».

«Завершен первый этап строительства электродепо «Руднево», где будут обслуживать и ремонтировать поезда Некрасовской линии. Первый пусковой комплекс включает в себя основные здания: отстойно-ремонтный и административно-бытовой корпуса, здание аварийно-восстановительных служб, а также вспомогательные здания и сооружения», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, мощности депо позволят осуществлять техническое обслуживание 48 составов в сутки.

«На первом этапе здесь будет работать более 500 человек, а в дальнейшем, по мере развития депо и строительства второй очереди, количество рабочих увеличится до 1 тысячи», - добавил Хуснуллин.

Он отметил, что новое современное электродепо повысит уровень безопасности движения поездов, уменьшит перепробег подвижного состава и, как следствие, затраты на капремонт и обслуживание вагонов.

Строительство второго участка Некрасовской линии метро - от станции «Косино» до «Нижегородской» - планируется завершить до конца текущего года.

Некрасовская ветка будет иметь пересадку на Большую кольцевую линию на станции «Нижегородская», где также появится пересадка на МЦК и расположится крупнейший в столице транспортно-пересадочный узел «Рязанская».

Данная ветка необходима для 800 тысяч жителей районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка и подмосковного города Люберцы.