РИАМО - 3 июн. В подмосковном Раменском городском округе полицейские обнаружили склад нелегального алкоголя, где хранилось несколько десятков тысяч бутылок контрафактного спиртного, говорится в сообщении пресс-службы межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу.

В ходе проверки складских помещений в деревне Островцы был установлен факт оборота алкогольной продукции без лицензии, маркировки и фиксации в ЕГАИС.

«Обнаружено свыше 56 тысяч бутылок водки, коньяка и бренди различных наименований, а также около 52 тысяч литров пива. В настоящее время вся алкогольная и пивоваренная продукция арестована и передана на досудебное хранение АО «Росспиртпром», – говорится в сообщении.

Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования проводит административное расследование.