«Начинает сбываться мечта, когда в Некрасовку приходит метро. Сказать, что мы совсем победили эту проблему, нельзя. Но сегодня крупный большой этап - запускаем первые четыре станции новой ветки метро. Это не означает, что остальные шесть станций, которые предстоит построить на этой ветке, нам с нуля строить. Они строятся полным ходом. Я надеюсь, что меньше года осталось до того момента, когда мы запустим ветку целиком. Это будет касаться 800 тысяч человек», - сказал журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.