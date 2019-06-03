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|Температура
|+21˚C … +23˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|751 мм рт. ст.
|Ветер
|С 6 м/с
|Температура
|+25˚C … +27˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|755 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 5 м/с
|Температура
|+27˚C … +29˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|756 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 6 м/с
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