РИАМО - 3 июн. В селе Красная Пахра в новой Москве двое человек с топором ограбили семейную пару, злоумышленники похитили деньги, ювелирные изделия, телефон и угнали машину, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Преступление было совершено 1 июня около 22:00. В дом к 45-летнему мужчине и его 40-летней жене постучались двое человек. Хозяин открыл дверь, злоумышленники вошли и набросились на мужчину и женщину, связали им руки скотчем», — сказал собеседник агентства.

После этого незваные гости забрали из дома 400 тысяч рублей, 500 долларов и 700 евро, а также сотовый телефон, ювелирные изделия и ключи от автомобиля Toyota Vitz. На этой машине они и скрылись, но позже бросили ее в районе поселка Мосрентген на 1-м километре Калужского шоссе.

Материальный ущерб составил 551 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».