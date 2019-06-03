РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В микрорайоне Парковый в Подольске мужчина выстрелил в своего оппонента в ходе ссоры, в результате пострадавшего госпитализировали, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

Инцидент произошел 2 июня около 7:35 в микрорайоне Парковый Подольска. Четыре человека подрались в районе улиц Мраморная, дом №4 и Ульяновых, дом №15.

«Я проснулся от трех хлопков, которые были похожи на выстрелы. Выглянув в окно, я увидел четырех дерущихся человек, у одного из них было много крови на одежде в районе живота и пистолет в руке, а у другого вся голова и спина в крови. Мужчины громко ругались. Несколько раз они расходились и опять сходились, а в конце двое мужчин, один из которых с пробитой головой, сели в автомобиль ВАЗ-2113 и уехали. Двое других вошли в подъезд дома №15», – сказал свидетель.

Он отметил, что спустя несколько минут прибыли сотрудники полиции.

«Как выяснилось, на автомобиле приехал мужчина к своей бывшей жене. Завязалась перепалка, в ходе которой мужчины начали кидаться камнями, и бывшему мужу пробили голову. После этого тот взял пистолет и несколько раз выстрелил в брата своей бывшей жены, но тот сумел отобрать пистолет у стрелявшего. Сотрудники полиции изъяли пистолет и три гильзы на месте происшествия. Знаю, что брата бывшей жены увезли на машине скорой помощи в больницу», – пояснил свидетель.

Горпорталу «РИАМО в Подольске» не удалось получить оперативный комментарий о данном инциденте у УМВД России по городскому округу Подольск.