РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 июн. Подрядные организации приступили к ремонту семи автодорог на территории подмосковных Люберец, в том числе на улице Огуречная, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В понедельник Ружицкий проинспектировал ход ремонта дороги на Огуречной улице.

«Подрядная организация ООО «РС-1» начала ремонтировать семь дорог в городе Люберцы, в том числе на улице Огуречная. Ее протяженность составляет 240 метров, площадь – 1,6 тысячи квадратных метров», – сказал Ружицкий.

По его словам, укладку асфальта на Огуречной улице произведут в понедельник. Ремонт дороги и устройство тротуаров завершат до 9 июня.

Всего в 2019 году в Люберцах планируют отремонтировать 49 дорог, из которых 42 муниципальные протяженностью свыше 23 километров и семь региональных протяженностью 6,7 километра. Сумма ремонта составит около 168,5 миллионов рублей, из которых 160 миллионов – субсидия правительства Московской области.

Организация «Дорожная графика» уже отремонтировала 11 дорог в поселке Красково.

«Ремонт всех дорог планируем закончить до 1 сентября», – заключил Ружицкий.