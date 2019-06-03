РИАМО - 3 июн. Прокуратура требует изъять у бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя незаконно приобретенное имущество стоимостью 9 миллиардов рублей, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Генпрокуратура совместно с УФСБ и ГСУ СКР по Московской области завершила работу по выявлению на территории РФ активов Постриганя, приобретенных на не предусмотренные законом доходы и в период его нахождения на муниципальной службе.

«По результатам принято решение об уточнении ранее поданного в Клинский городской суд иска, в итоговой редакции которого прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 миллиардов рублей», – говорится в сообщении.

В том числе 1699 объектов недвижимости (преимущественно земельные участки в Клину) кадастровой стоимостью не менее 4,3 миллиарда рублей, четыре автомобиля стоимостью 9,4 миллиона рублей, а также 4,7 миллиарда рублей как эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества.

Основанием для принятия данного решения послужили обнаруженные факты вовлеченности Постриганя в предпринимательскую деятельность своего сына и активное способствование ее успешной реализации путем использования властных полномочий главы района.

«Поводом для уточнения иска также послужили установленные данные о подконтрольных Постриганю лицах, которые в ходе прокурорско-следственной проверки подтвердили, что являются фиктивными собственниками значительного объема имущества, зарегистрированного на них Постриганем и его сыном для сокрытия от контролирующих органов», – добавляется в сообщении.

Совместно с органами Росфинмониторинга, ФНС и Интерпола ряда стран Генпрокуратурой продолжена работа по выявлению зарубежных актов Постриганя и близких ему лиц, приобретенных на коррупционные доходы.

Постригань был задержан в июне 2018 года в аэропорту «Шереметьево» при попытке улететь за границу. Против него возбуждено дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также служебном подлоге. Постригань возглавлял район с 1992 по 2014 год, а затем еще три года был местным депутатом.

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