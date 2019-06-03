РИАМО - 3 июн. Подмосковные полицейские пресекли деятельность цеха по производству фальсифицированной красной икры в Раменском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Нелегальный цех располагался в помещении бывшего продуктового магазина, расположенного в деревне Ивановка. Злоумышленники на протяжении шести месяцев расфасовывали в стеклянные банки фальсифицированную икру и запечатывали банки крышками с логотипами торговых производителей натуральной красной икры», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

На момент проверки на производстве в антисанитарных условиях работал уроженец одной из стран ближнего зарубежья, у которого отсутствовала медицинская книжка.

«В ходе проведения обысков на производстве и на складе было обнаружено и изъято более 10 тысяч банок с фальсифицированной продукцией, а также более 500 килограммов сырья для производства икры, пустая тара, крышки, станки по закатке банок», – добавила Петрова.

Образцы изъятой икры направлены на исследование, чтобы определить степень опасности для жизни и здоровья потребителей. Возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 159 УК РФ - покушение на мошенничество. Полицейские устанавливают организаторов незаконного бизнеса.