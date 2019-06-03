РИАМО - 3 июн. В Москве в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту совершения развратных действий в отношении 14-летней девочки в одном из столичных аквапарков, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, 1 июня мужчина, находясь в одном из аквапарков, расположенном на юго-западе Москвы, совершил развратные действия в отношении девочки 2005 года рождения. В настоящее время мужчина задержан», – сказала собеседник агентства.

Она добавила, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

«С подозреваемым в настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – заключила Иванова.