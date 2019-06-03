РИАМО – 3 июн. Днем в понедельник в столице зафиксировали сильные порывы ветра до 13 метров в секунду, на территории новой Москвы они достигают 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве облачная погода с прояснениями, без осадков, местами порывы ветра до 13 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном – 17,4-18,8 градуса; Северном – 16,9-18,2 градуса, Северо-Восточном – 16,6-18,5 градуса, Восточном – 16,4-17,3 градуса, Юго-Восточном – 18,5-20,1 градуса, Южном – 17,4-18,2 градуса, Юго-Западном – 17,4-18,6 градуса, Западном – 16,9-18,8 градуса, Северо-Западном – 17,3-18,9 градуса», – говорится в сообщении.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха – 16,9 градуса, на территории новой Москвы без осадков, температура воздуха – 17,7-21 градус, местами порывы ветра до 15 метров в секунду.