РИАМО - 3 июн. Почти безоблачная и жаркая погода до плюс 32 градусов ожидается на текущей неделе в Московском регионе, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Начиная с сегодняшнего дня и до конца рабочей недели, столица будет находиться под влиянием антициклона. Сегодня у нас переменная облачность без осадков, днем - плюс 21-23 градуса в Москве, плюс 19-24 - по области», - сказал Леус.

Он уточнил, что в понедельник в Московском регионе ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба.

По его словам, с 4 и по 7 июня в Москве и Подмосковье при небольшой облачности осадков не ожидается.

«Во вторник ночью - плюс 9-11 градусов в Москве и плюс 7-12 градусов по области. Днем - плюс 24-26 градусов в Москве, плюс 22-27 градусов - по области. В среду ночью - плюс 11-13 градусов в столице, плюс 9-14 градусов - по области. Днем - плюс 25-27 градусов в Москве, плюс 23-28 - по области», - отметил Леус.

Он добавил, что 6 июня в Московском регионе в ночные часы столбик термометра поднимется до плюс 16 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 30 градусов.

«В пятницу - плюс 14-16 градусов ночью в Москве, плюс 12-17 – по области. Днем - плюс 29-31 градус в столице, плюс 27-32 – по области. Начиная со вторника и до пятницы, ветер будет южным, ночью слабый, днем - 3-8 метров в секунду. Давление будет выше нормы, будет меняться мало и составит 756-757 миллиметров ртутного столба», - заключил Леус.