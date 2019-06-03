РИАМО - 3 июн. Следователи продолжают расследование убийства 35-летнего местного жителя, тело которого с ножевым ранением обнаружили 1 июня возле одного из кафе в подмосковном Красногорске, получена информация об участниках конфликта, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Бывший боец спецназа ГРУ и ветеран боевых действий Никита Белянкин пытался помочь случайному прохожему, которого избивала толпа хулиганов. Предупредительный выстрел из травматического пистолета не произвел никакого эффекта, и злоумышленники набросились на молодого человека. Один из них ударил его ножом в сердце. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«В ходе производства следственно-оперативных мероприятий получена информация о лицах, принимавших участие в драке. Проведены осмотры жилища, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Проводятся осмотры и анализ видеозаписи с камер видеонаблюдения. Допрашиваются свидетели», – говорится в сообщении.

Назначены судебные экспертизы – медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая. По факту причинения проникающей колото-резаной раны мужчине в драке, за которого заступился погибший, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ.

Задержанных в настоящий момент нет, распространенная в СМИ информация не соответствует действительности.

Видео драки в Красногорске, в ходе которой погиб бывший спецназовец>>