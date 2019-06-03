РИАМО – 3 июн. Май 2019 года в столице оказался в десятке самых теплых в истории метеонаблюдения, всего за последний месяц весны в городе выпало 108% месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Средняя суточная температура воздуха за месяц на станции ВДНХ составила 16,3 градуса, что на 3,2 градуса выше нормы. Самой холодной была ночь на 1 мая с минимальной температурой воздуха 0,7 градуса. Самый жаркий день был 29 мая с максимальной температурой воздуха 29,4 градуса. На станции Балчуг в этот день было 30,5 градуса.

«По температуре последний месяц весны оказался в числе восьми самых теплых. Наиболее высокая средняя месячная температура воздуха была в 1897 году, 17,2 градуса», – говорится в сообщении.

В Подмосковье в начале мая еще наблюдались заморозки, в Черустях было до минус 5 градусов.

«По количеству осадков на ВДНХ выпало за месяц 55 миллиметров, или 108% от месячной нормы. Самый дождливый период мая пришелся на 8-10 мая, когда выпало почти 30 миллиметров, или 60% месячной нормы», – добавляется в сообщении.

Больше всего осадков – 141% от месячной нормы – выпало в Павловском Посаде, меньше всего – в Серпухове. Местами в Подмосковье пожарная опасность к концу мая достигла пятой, чрезвычайной степени.

На некоторых метеостанциях Московского региона 30 мая наблюдался град.

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