РИАМО - 3 июн. Территория возле электродепо «Руднево» в Москве станет местом комплексной застройки, здесь появится большой технопарк с современными рабочими местами, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

Депо «Руднево» предназначено для обслуживания Некрасовской линии метро, первый участок которой открыли в понедельник. Участок включает четыре станции: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино».

«Сегодня же запустили электродепо («Руднево» - ред.), в котором будут работать около 500 человек, вокруг электродепо будет строиться большой технопарк с созданием современных рабочих мест. ЛЭПы, которые вы видите здесь, они уйдут под землю. Постепенно этот район не просто будет спальным районом Москвы, а районом комплексной застройки. Это очень важно, чтобы появлялись рабочие места, административные центры, социальные объекты, детские сады, чем мы активно занимаемся», - сказал Собянин на открытии первого участка Некрасовской линии метро.

Строительство второго участка ветки - от станции «Косино» до «Нижегородской» - планируется завершить до конца текущего года.

Некрасовская ветка будет иметь пересадку на Большую кольцевую линию на станции «Нижегородская», где также появится пересадка на МЦК и расположится крупнейший в столице транспортно-пересадочный узел «Рязанская».

Данная ветка необходима для 800 тысяч жителей районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка и подмосковного города Люберцы.