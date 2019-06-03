РИАМО - 3 июн. За неделю в медицинские организации Подмосковья за помощью после укусов клещей обратились 1,4 тысячи человек, против клещей в регионе обработали более 1,6 тысячи гектаров, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«По данным еженедельного мониторинга, за прошедшую 22 неделю в медицинские организации Московской области по поводу присасывания клещей обратились 1,4 тысячи человек, что не превышает среднемноголетних значений. Наибольшие показатели обращаемости по поводу присасываний клещей зарегистрированы в городских округах Озеры, Рузский, Фрязино и Истра», — говорится в сообщении.

На территории Московской области проводятся акарицидные обработки мест массового пребывания населения, всего обработано более 1,6 тысячи гектаров, в том числе продолжается обработка на территории летних оздоровительных учреждений, обработано около 850 гектаров.

С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводится вакцинация против клещевого энцефалита. Против клещевого энцефалита вакцинированы 3948 человек, в том числе 956 детей.

В регионе зарегистрировали единичные случаи заражения клещевым боррелиозом. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в муниципальных образованиях Московской области не зарегистрировано.