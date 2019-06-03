РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 3 июн. Глава Котельников Андрей Булгаков поручил проверить гостиницы и хостелы городского округа, это связано с недавним случаем, когда мать оставила в хостеле двоих малолетних детей и не вернулась за ними, сообщается в Instagram-аккаунте правового управления городского округа Котельники.

Женщина оставила двоих малолетних детей, мальчика и девочку, в хостеле Котельников и не вернулась за ними. Сотрудники хостела не сразу обратились в полицию. Женщину задержали в Видном.

«Созданная комиссия должна провести внеплановые проверки в отношении хостелов, гостиниц, общежитий, расположенных на территории городского округа с составлением акта проверок и протоколов», – говорится в сообщении.