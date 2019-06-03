РИАМО - 3 июн. Аэропорт «Шереметьево» уволил сотрудника после того, как он забросил сигнальный конус на крыло самолета, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы аэропорта.

«Его уволили», - сказал собеседник агентства.

Ранее на сайте радиостанции «Говорит Москва» опубликовали ролик на котором видно, как человек в спецжилетке пинает сигнальный конус и в какой-то момент забрасывает его на крыло самолета. Мужчина не смог снять оттуда конус.