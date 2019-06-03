РИАМО - 3 июн. В Подмосковье и Москве на 4 июня объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой вероятности пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 34 часа.

Такой же уровень опасности погоды объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской, Владимирской и Рязанской областей.

В Подмосковье и Москве 4 июня ожидается небольшая облачность без осадков. Температура ночью составит плюс 8-10 градусов, днем — 24-26.