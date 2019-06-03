РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 июн. В подмосковных Люберцах с 27 мая по 2 июня провели санитарную опиловку свыше 160 деревьев, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Выполнены работы по санитарной опиловке 167 и вырубке пяти деревьев. Также выкорчевали 21 пень», – сказал Ружицкий.

По его словам, в уборке города участвовали 90 единиц спецтехники и 985 человек. Всего вывезли 201 кубометр мусора с несанкционированных свалок. Также покосили свыше 28 тысяч квадратных метров газона.