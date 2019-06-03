РИАМО - 3 июн. Эвакуаторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» в мае переместили 120 поврежденных автомобилей, чаще всего помощь на дорогах требовалась на МКАД, Волгоградском и Ленинском проспектах, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

«Эвакуаторы ГКУ «АМПП» регулярно оказывают бесплатную помощь на дорогах автомобилям, которые были повреждены в ДТП и не смогли самостоятельно покинуть место аварии. За прошедший месяц эвакуаторы АМПП переместили 120 оказавшихся не на ходу транспортных средств. Среди них - 34 грузовика, для перемещения которых использовались специальные большегрузные эвакуаторы для крупногабаритных авто», — говорится в сообщении.

Чаще всего помощь на дорогах требовалась на МКАД, Волгоградском и Ленинском проспектах, на Варшавском, Калужском и Ленинградском шоссе.

«Эвакуаторы АМПП регулярно оказывают содействие экстренным службам города и ГИБДД при устранении последствий ДТП. Работники службы эвакуации дежурят на улицах города круглосуточно, чтобы иметь возможность быстро прибыть на место происшествия и в кратчайшие сроки освободить проезжую часть», – добавляется в сообщении.

По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам +7 (495) 539-54-54 (3210 с мобильного).