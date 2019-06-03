РИАМО - 3 июн. В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро от станции «Косино» до станции «Некрасовка», передает корреспондент РИАМО.

«Начинает сбываться мечта, когда в Некрасовку приходит метро. Сказать, что мы совсем победили эту проблему, нельзя. Но сегодня крупный большой этап - запускаем первые четыре станции новой ветки метро. Это не означает, что остальные шесть станций, которые предстоит построить на этой ветке, нам с нуля строить. Они строятся полным ходом. Я надеюсь, что меньше года осталось до того момента, когда мы запустим ветку целиком. Это будет касаться 800 тысяч человек», - сказал журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

Он наградил метростроителей и проехал в поезде по новой линии.

На первом пусковом участке открылись четыре станции: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино».

Строительство второго участка Некрасовской линии - от станции «Косино» до «Нижегородской» - планируется завершить до конца текущего года.

Некрасовская ветка будет иметь пересадку на Большую кольцевую линию на станции «Нижегородская», где также появится пересадка на МЦК и расположится крупнейший в столице транспортно-пересадочный узел «Рязанская».

Данная ветка необходима для 800 тысяч жителей районов Нижегородский, Рязанский, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка и подмосковного города Люберцы.

Поезда на Некрасовской линии будут курсировать с интервалом в 6 минут.