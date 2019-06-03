РИАМО - 3 июн. Электробусы вышли еще на два столичных маршрута – автобусный № т25 Проспект Буденного – метро «Лубянка» и троллейбусный № 42 Рижский вокзал – метро «Петровский парк», говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«С сентября прошлого года электробусы работают на маршрутах на востоке и северо-востоке столицы. Сегодня они впервые стали курсировать в центре города и около стадиона «Динамо». Маршрут № т25 полностью перешел на обслуживание транспортом нового поколения, который заменил здесь дизельные автобусы», – рассказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

Всего на городских улицах работают более 100 электробусов. Они курсируют по восьми маршрутам: № т36 «ВДНХ – Дмитровское шоссе, 155», № т42 «Рижский вокзал – Метро «Петровский парк», № т73 «6-й микрорайон Бибирева – ВДНХ», № т76 «Холмогорская улица – Метро «ВДНХ», № т80 «6-й микрорайон Бибирева – Осташковская улица», № т83 «Уссурийская улица – Метро «Преображенская площадь», № 649 «Ясный проезд – Осташковская улица».

Планируется, что до конца года число электрических автобусов в Москве достигнет 300 единиц.

Электробусы и зарядные станции в Москву поставляют российские производители – КАМАЗ и ГАЗ. Они отвечают за полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Ранее московский электробус был признан лучшим в классе городского пассажирского транспорта в рамках ежегодной национальной премии «Автомобиль года в России».