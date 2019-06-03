РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 июн. В подмосковных Люберцах за минувшую неделю выявили около 550 ям, порядка 290 из них уже заделали, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Выполнен ямочный ремонт на 960 квадратных метрах. В соответствии с моим поручением, служба инспекции дорог выявила 543 ямы на дворовых территориях. Уже устранили 287 ям», – сказал Ружицкий.

Он поручил тщательнее заделывать ямы и следить за качеством дорожного покрытия.

По словам Ружицкого, первого июня начали капитальный ремонт дорог на улицах Огречная, Транспортная и Центральном проезде в поселке Калинина.