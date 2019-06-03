РИАМО - 3 июн. В Московской области к 2021 году планируют увеличить объемы производства продовольственной ржи, а также масличных культур, для этого будут увеличивать объем вводимой в оборот земли, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«По таким продуктам, как продовольственная рожь, и по масличным культурам мы планируем увеличение более чем в 2,5 раза по каждой из указанных культур к 2021 году. По остальным культурам предполагаем рост в пределах 30%», - сказал Разин.

Он отметил, что рост объема производства невозможен без увеличения объема вводимой в оборот земли, поэтому уже в этом году будет введено около 60 тысяч гектаров земли.

«У нас уже создан соответствующий план в привязке к конкретным территориям. Наибольшие площади планируются для ввода в Егорьевске, Можайском, Волоколамском округах, Клину, также в Кашире, Истре и так далее», - добавил Разин.