РИАМО - 3 июн. В АО «Воскресенские минеральные удобрения» началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников, участниками первой смены стали 15 детей, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Первая смена стартовала 1 июня в оздоровительном лагере «Дубравушка».

«Программа отдыха включает в себя получившие популярность среди детей познавательные квесты и увлекательные викторины, спортивные соревнования и прохождения полосы препятствий, творческие конкурсы и интеллектуальные баталии, концерты и фестивали искусств, а также ряд тематических мероприятий, посвященных 90-летию муниципалитета», — говорится в сообщении.

Участниками первой смены стали 15 детей. Всего же в течение лета на льготных условиях от АО «ВМУ» в «Дубравушке» отдохнут 45 детей. Примечательно, что химики оплачивают лишь 9% от номинальной стоимости путевки, остальные расходы берут на себя предприятие и органы социальной защиты. Общий объем средств, направленных в 2019 году на летнюю оздоровительную кампанию, составит более 1,5 миллионов рублей.

«Отдых в оздоровительном лагере «Дубравушка» пользуется популярностью за его близость к городу и возможность ярко и активно провести летние каникулы на свежем воздухе в сосновом лесу. Мы рады, что интерес к отдыху в загородном лагере среди детей наших коллег не угасает», — отметила заместитель генерального директора предприятия по персоналу Юлия Смирнова.

Она добавила, что поэтому из года в год «ВМУ» предоставляет возможность своим сотрудникам приобрести путевку на льготных условиях.

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