РИАМО - 3 июн. Свыше 40 нарушений устранили во время проверки чистоты и благоустройства мест отдыха у воды, работу провели под контролем Госамтехнадзора и МЧС, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Сотрудники МЧС проинспектировали безопасность, а Госадмтехнадзора — вопросы чистоты и благоустройства.

«Так, с начала операции «Пляж-Береговая линия» инспекторы Госадмтехнадзора уже заставили устранить нарушения чистоты и порядка на 44 подмосковных пляжах. Наибольшее количество нарушений устранено в местах отдыха у воды в Коломне, Озерах, Зарайске, Серебряных Прудах, Щелково, Лосино-Петровском, Павловском Посаде», — сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Инспекторы проверили, как в этих местах обслуживают территорию: окошена ли трава, своевременно ли очищаются урны для мусора, как обслуживаются раздевалки и спасательные станции.