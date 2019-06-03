РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 июн. С начала текущего года в подмосковных Люберцах отремонтировали уже 340 подъездов, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

«С начала 2019 года отремонтировали 340 подъездов. На сегодняшний день в работе находится 38 подъездов», – сказал Ружицкий.

По его словам, уже формируется перечень подъездов, которые отремонтируют в 2020 году. Всего в 2019 году планируют отремонтировать 128 многоквартирных домов. Сейчас работы проводят в 15 многоквартирных домах. В шести из них меняют кровли, еще в шести ремонтируют фасады, в трех – внутренние инженерные системы.

Ружицкий добавил, что на прошлой неделе дважды отключали электроснабжение и два раза – водоснабжение. Сейчас все системы работают в штатном режиме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить программу ремонта подъездов многоквартирных домов в 2020 году. Он отметил, что при проведении работ очень важно учитывать мнение жителей. В Подмосковье в 2019 году планируют отремонтировать 2,5 тысячи подъездов жилых домов. С 2016 года отремонтировано 70 тысяч подъездов.