РИАМО - 3 июн. В Московской области уже появилось более 170 новых сортов зерновых и зернобобовых культур, региональные разработки в селекции семян могут увеличить объемы производства культур на территории ЦФО, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«В Подмосковье продолжается работа по разработке новых сортов. На сегодняшний день у нас уже создано более 170 сортов зерновых и зернобобовых культур, из них 82 внесены в реестр селекционных достижений Российской Федерации», - сказал Разин.

Он отметил, что в 2017-2018 годах появились сорта пшеницы мягкой озимой «Московская 82» и «Немчиновская 85», а также сорт яровой пшеницы мягкой «Радмира». Кроме того, создали новые сорта овса ярового, в частности, опольный, голозерновой «Немчиновский 61», «Златояр» и «Знатный».

«Мы рассчитываем, что наши разработки в селекции семян позволят также увеличить объемы производства зерновых и зернобобовых на территории Московской области и вообще всего Центрального федерального округа», - добавил Разин.