РИАМО - 3 июн. В апреле 2019 года, по сравнению с апрелем 2018-го, в столице на 6,5% сократилось поголовье крупного рогатого скота, за месяц было произведено скота и птицы на убой 0,2 тысячи тонн, говорится в материалах, опубликованных на сайте Мосгорстата.

«На конец апреля 2019 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 7,3 тысячи голов (на 6,5% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него коров – 3,3 (на 3,5% меньше), поголовье свиней – 0,3 (на 15,9% меньше), овец и коз – 15 (на 6,1% меньше), птицы – 15,5 тысяч голов (на 5,1% меньше)», — говорится в документе.

В апреле 2019 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 0,2 тысячи тонн, молока – 2,3 тысячи тонн.