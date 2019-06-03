РИАМО - 3 июня. Всероссийская федерация легкой атлетики может упустить шанс восстановить свой статус до Олимпиады-2020, но участию сборной России в Олимпийских играх ничего не угрожает, сообщает в понедельник газета «Известия».

О возможном отстранении России сообщило британское издание The Sunday Times. В материале говорилось о причастности некоторых руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к возможному нарушению правил доступности Данилом Лысенко — победителем зимнего ЧМ-2018 в прыжках в высоту. Лысенко и ВФЛА обвиняют в фальсификации документов, в которых раскрыты причины пропуска спортсменом допинг-тестов.

«8 и 9 июня состоится совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций, на котором будет рассмотрен вопрос о статусе ВФЛА. В его преддверии и начались спекуляции в отношении российских спортсменов. Такое происходит не в первый и точно не в последний раз», — сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

Он добавил, что руководством МОК озвучена четкая позиция: российская команда примет участие в Играх в Токио. Однако если в случае с ВФЛА будут выявлены и подтверждены какие-либо нарушения со стороны официальных лиц, последуют самые жесткие меры. Но речь идет об индивидуальной ответственности, а не коллективной.

«Если подозрения в фальсификации доказательств в деле о пропуске Лысенко трех допинг-тестов подтвердятся, вряд ли кто-то из наших легкоатлетов поедет на Олимпийские игры. Это будет огромная потеря, учитывая сколько медалей разыгрывается в этой дисциплине и какой потенциал есть у наших молодых спортсменов. Мы не досчитаемся минимум трех-четырех медалей», — отметил почетный президент ОКР Леонид Тягачев.

Известный спортивный агент Андрей Митьков считает, что ВФЛА, скорее всего, не восстановит свой статус до Олимпиады.

Он добавил, что выходом из ситуации стало бы создание новой легкоатлетической организации, возглавить которую могли бы олимпийские чемпионы Елена Исинбаева или Сергей Литвинов.

Членство ВФЛА в IAAF приостановили в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. В итоге российским легкоатлетам не разрешили участвовать в Олимпиаде-2016.