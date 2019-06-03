РИАМО – 3 июн. Специалисты института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС выяснили, что за прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты, это не вполне сочетается с официальными данными Росстата об увеличении заработка на 9,4% за год в среднем по стране, пишет в понедельник газета «Известия».

«Данные о снижении зарплат специалисты получили, опросив 1,6 тысячи работающих россиян из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп», - сказал старший научный сотрудник института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Логинов.

По итогам исследования, еще у 62,5% граждан доход за год не изменился, а у 19,2% зарплаты выросли. При этом об увеличении трудовой нагрузки заявили 41,4% респондентов, у 52% она осталась на прежнем уровне, у 6,6% — снизилась.

По данным Росстата, средняя зарплата в марте 2019-го составила 46,3 тысячи рублей, а годом ранее этот показатель достигал 42,3 тысячи рублей. То есть, по официальным данным, заработок россиян вырос на 9,4%.

Исследование, проведенное РАНХиГС, позволяет учесть данные по всем группам работающих, в том числе по тем, чьи доходы частично или полностью скрыты от статистических наблюдений (неоформленный наемный труд, самозанятость, ненаблюдаемые статистикой приработки), уточнил Логинов. Кроме того, ученые приводят данные самооценки населения.