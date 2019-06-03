РИАМО – 3 июн. Видео драки с поножовщиной в подмосковном Красногорске, в ходе которой погиб бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин, выложили в Сеть, бойцу нанесли ножевое ранение в область сердца, ролик опубликован на сайте РЕН ТВ.

«В подмосковном Путилкове в драке погиб боец спецназа ГРУ. Никита Белянкин пытался помочь случайному прохожему, которого избивала толпа негодяев. Предупредительный выстрел из травматического пистолета не произвел никакого эффекта, злоумышленники набросились на молодого человека», — говорится в сообщении.

В ролике, снятом сверху, видно, как двое на парковке нападают на одного человека, отходят и вновь наносят удары. После того, как один из нападавших отходит, второй снова подходит к уже лежащему на асфальте человеку и опять наносит удар. После этого злоумышленники уходят, а пострадавший остается лежать на асфальте.

«В ходе драки молодому человеку нанесли ножевое ранение в область сердца, в результате он скончался. Мужчина, за которого попытался заступиться Никита, находится в реанимации», — добавляется в сообщении.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сейчас обстоятельства преступления и причастных устанавливают.

Видео драки в Красногорске, в ходе которой погиб бывший спецназовец>>