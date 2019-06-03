РИАМО – 3 июн. Гражданке Украины, оставившей двух малолетних детей в хостеле подмосковных Котельников, предъявили обвинение по двум статьям, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Женщина оставила двоих малолетних детей, мальчика и девочку, в хостеле Котельников и не вернулась за ними. Сотрудники хотела не сразу обратились в полицию. Женщину задержали в Видном.

«Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области матери, оставившей в хостеле города Котельники своих годовалых детей, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оставление в опасности», – говорится в сообщении.

Во время допроса женщина свою вину не признала, сообщив следователю о том, что оставила детей в хостеле якобы по договоренности со знакомой, которая за денежное вознаграждение оказывала услуги няни.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего. По ходатайству следствия судом в понедельник будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.