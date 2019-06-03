РИАМО - 3 июн. Органы опеки и попечительства министерства образования Московской области с начала 2019 года устроили в приемные семьи 788 детей-сирот, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой.

Всего в Подмосковье насчитывается почти 4,1 тысячи приемных семей, 123 из которых созданы в этом году.

«Работа по устройству подмосковных детей-сирот в семьи идет ежедневно. Мы держим на контроле судьбу каждого ребенка, находим для них лучших родителей и помогаем подготовиться к жизни в полноценной семье. В регионе также работают школы подготовки самих приемных родителей. Сейчас их насчитывается 74», - сказала Забралова.

По ее словам, в школах можно бесплатно получить консультацию психологов, социальных педагогов, медиков и юристов.

«Мы видим высокий интерес к посещению школ у потенциальных усыновителей – с начала года 812 человек прошли там обучение. Из них 162 человека после прохождения школы приняли ребенка в семью», - отметила Забралова.

В Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них почти 15,7 тысячи детей находится на воспитании в замещающих семьях. При этом 8,5 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.