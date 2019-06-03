С 10 июня на большинстве водоемов Подмосковья заканчивается весенний нерестовый запрет, и официально стартует сезон «дикой» рыбалки. Несмотря на привлекательность платной рыбалки, те, кто хочет почувствовать себя настоящим рыболовом, устремляются на берега подмосковным речек и озер. Опираясь на советы экспертов рыбной ловли, обозреватель РИАМО выбрала 10 самых «клевых» водоемов Московского региона.

Москва-река

Где рыбачить: окрестности Кубинки, Звенигорода, Бронниц, Жуковского, Коломны, деревня Поречье (Рузский г.о.), село Фаустово (Воскресенский г.о.), Софьино (Раменский г.о.)

Что ловится: плотва, карась, жерех, щука, судак, сиг

На реке Москве вполне можно рыбачить, ведь она протекает через всю область. Вода в верховьях Москвы-реки достаточно чистая, и сварить уху из пойманной там рыбы можно. Самые чистые, по оценке Росприроднадзора, участки главной водной артерии Московского региона находятся около деревни Барсуки, выше и ниже Звенигорода, и около поселка Ильинское в городском округе Красногорск. А вот на выходе из Москвы воду чистой не назовешь, поэтому здесь процветает спортивная рыбалка, то есть поймал – отпусти.

Опытные рыболовы хвалят Москву-реку за обилие рыбных местечек. Здесь встречается более 30 видов рыбы. Ее очень любят спиннингисты, так как практически везде можно рыбачить с берега. Еще один плюс – зимой река не замерзает и доступна для рыбалки почти круглый год.

Как провести лето в Подмосковье>>

Истринское водохранилище

© Ксения Сидорова

Где рыбачить: деревни Лечищево, Ламишино, Рождественно, Лопотово, Пятница

Что ловится: щука, окунь, уклейка, плотва, лещ, ерш, голавль, жерех

Летом к берегам Истринского водохранилища устремляются толпы отдыхающих. Поэтому рыболову сложно найти уединенное и удобное место, в этом главная проблема. Между тем, оно очень интересно для рыбалки, здесь можно ловить и на удочку, и на спиннинг, и с лодки, и с берега. Для рыбалки с удочкой стоит обратить внимание на участки с течением, заводи и закутки. Там водятся линь, уклейка и щука, подсказывают опытные рыбаки. Еще один плюс водоема – в том, что по берегам расположены базы отдыха и гостиницы на любой вкус и кошелек, так что рыбалку можно совместить с комфортным отдыхом.

10 лучших пляжей в Подмосковье: где загорать и купаться летом 2019>>

Река Протва

Где рыбачить: окрестности Вереи, Протвина, деревни Андреевское, Ревякино

Что ловится: подлещик, плотва, пескарь, елец, голавль, язь, окунь, щука, карась

Река Протва – самый крупный после Москвы-реки приток Оки. В Подмосковье находятся верхнее течение Протвы и ее устье. В окрестностях Вереи речка неширокая и извилистая, с перекатами и небольшими омутами. Ниже Вереи она становится более полноводной. Говорят, в последние годы в Протве рыбы становится меньше, но более удачливые рыболовы парируют, что, вероятно, приманка была не та.

За что дачнику в Подмосковье грозит штраф>>

Можайское водохранилище

Где рыбачить: деревни Горки, Горетово, Красновидово, Поречье, Криушино

Что ловится: судак, окунь, голавль, густера, плотва, лещ, уклейка, щука

Искусственно созданное Можайское водохранилище за внушительные размеры называют «морем», так что хороших мест для рыбалки здесь достаточно. Тут обитает более 30 видов рыбы, ловить можно и с берега, и с лодки. Опытные рыболовы делятся секретом, что больше всего рыбы вблизи плотины, там есть где спрятаться – глубина в некоторых местах достигает 30 метров. Мелкую щуку ловят в заросших неглубоких заливах по берегам водоема, а на крупного окуня охотятся подальше от берега. На обрывистом правом берегу водохранилища ловится судак и крупный лещ на спиннинг, кружки, удочки и донки.

Прогноз погоды на лето 2019: 30‑градусная жара в июне и знойный август>>

Озернинское водохранилище

Где рыбачить: деревни Хотебцово, Накипелово, Волынщино, окрестности пос. Нововолково, залив у деревни Бунино

Что ловится: судак, окунь, голавль, густера, плотва, лещ, уклейка, щука

Озернинское водохранилище считается одним из лучших мест для рыбалки в Подмосковье. Береговая линия тянется на 29 километров, поэтому места должно хватить всем. Сюда приезжают и для того, чтобы поймать такие виды рыб, которых на других водоемах области не встретишь. Дело в том, что водохранилище систематически зарыбляют.

Карта пляжей Подмосковья, где разрешено купание в 2019 году>>

Клязьминское водохранилище

Где рыбачить: недалеко от станций «Водники» и «Хлебниково», деревни Троицкое, Сорокино и Семкино

Что ловится: окунь, плотва, ерш, ротан, щука, лещ, налим, судак и жерех

Клязьминское – одно из крупнейших водохранилищ региона, недалеко от Москвы, что делает его очень привлекательным для отдыха и рыбалки. Однако здесь расположено большое количество баз отдыха, яхт-клубы, пляжи, поэтому с поиском уединенного местечка в сезон могут возникнуть проблемы. Хорошие места для рыбалки стоит поискать в заливах. Опытные рыболовы советуют перед выездом на рыбалку обращать внимание на погоду и на силу ветра. В таком полноводном водоеме, как Клязьминское водохранилище, нагонная волна может испортить всю рыбалку.

Летние кинотеатры Подмосковья>>

Волга и Иваньковское водохранилище

Где рыбачить: с. Ратмино (микрорайон Дубны), ниже плотины Иваньковского водохранилища, острова Уходово и пр.

Что ловится: судак, окунь, плотва, жерех, щука, лещ, налим

На территории Московского региона Волга протекает лишь у наукограда Дубна. Конечно, самые рыбные места находятся ниже по течению – в Тверской и Ярославской областях. Но и подмосковные рыболовы могут попытать счастья.

Самым интересным для рыбалки называют участок ниже плотины Иваньковского водохранилища. Здесь ловятся судак и жерех, попадается и щука. На донки в этом месте ловят леща, а осенью – налима. Еще одно интересное место для рыбалки – участок у села Ратмино, рядом с местом впадения реки Дубны в Волгу. Здесь спиннингом ловят щуку, окуня и судака, а на поплавочные удочки и донки – леща и плотву.

Иваньковское водохранилище располагается сразу в двух областях – Московской и Тверской. Идеальный вариант – взять лодку и отправиться на острова Иваньковского водохранилища, где есть возможность поселиться в домиках или поставить палатку.

Отель на воде, замок или юрта: необычный отдых в Подмосковье летом 2019>>

Озеро Бисерово под Ногинском

Где рыбачить: по всей береговой линии и в акватории

Что ловится: судак, окунь, голавль, густера, плотва, лещ, уклейка, щука

Озеро Бисерово в Богородском городском округе – известное место среди любителей рыбалки, их здесь много даже зимой. Реликтовое озеро довольно большое, северный и западный берега заболочены, глубины небольшие, а дно илистое. Самый многочисленный обитатель озера – плотва и окунь, который, пусть и не отличается трофейными размерами, зато ловится стабильно. Рыбачить можно и с берега, и с лодки. Весельное плавсредство можно арендовать на базе отдыха. Кстати, рядом раскинулись пруды знаменитого Бисеровского рыбхоза, зарыбленные карпом, форелью и другими видами рыб.

Самые змеиные районы Подмосковья>>

Шатурские озера

© пресс-служба министерства экологии и природопользования МО

Где рыбачить: по всей береговой линии, в акватории и каналах между озерами

Что ловится: плотва, щука, лещ, судак, окунь, карась, карп

Шатурские озера – Святое, Муромское, Белое и Черное – расположены в дальнем Подмосковье, однако это компенсируется щедрым уловом. Особенность этих водоемов в том, что они охлаждают Шатурскую ГРЭС, а после теплые воды сбрасываются обратно в водоем. При этом на экологии акватории это не отражается, а на клев теплая вода влияет положительно, отмечают местные.

Озеро Святое – самое крупное, довольно глубокое и мало зарастает. Однако берега сильно заболочены, поэтому без «забродов» и лодок не обойтись. По берегам есть несколько баз, где можно арендовать лодку.

Муромское озеро в настоящее время сдано в аренду Егорьевскому рыбному хозяйству, поэтому ловить с лодки здесь нельзя. Однако и с берега, уверяют рыбаки, можно «наловиться от души». Говорят, можно поймать и карпа трофейных размеров. Очень богат на плотву и подлещика канал между Муромским и Белым озерами. Мещерский край богат и другими водоемами. В окрестностях много торфяных карьеров, где обитают карась, окунь, щука, язь. Однако отправляться туда стоит лишь с проводником, хорошо знающим эти места.

Гадюки, клещи, болота и дикие звери: какие опасности ждут в лесах Подмосковья>>

Озеро Сенеж

Где рыбачить: деревня Тимоново, Малиновые острова

Что ловится: лещ, плотва, судак, щука, окунь, карп, карась, ерш, линь

Озеро Сенеж в Солнечногорске – легендарное, здесь рыбачили еще в позапрошлом веке. Оно создавалось искусственно в месте слияния двух рек – Сестры и Мазихи. Озеро неглубокое, южный берег сильно заболочен. В устье реки Сестры расположены Малиновые острова – вот там-то, говорят, самое рыбное место и рай для спиннингистов. С берега можно поймать судака, причем крупного. Еще одно хорошее место – дамба, где можно поймать даже угря до метра в длину. Многие едут на озеро поохотиться на линя, эта красивая и хитрая рыба водится не везде. На Сенеже есть рыболовно-спортивная база, где можно остановиться и взять лодку напрокат. А если дикая рыбалка не задалась, всегда есть вариант переместиться на «платник» в рыбхоз «Сенеж», где гарантированно ловится карп, форель и другая рыба.

Первые грибы в Подмосковье 2019: где собирать сморчки, вешенки и летние опята>>