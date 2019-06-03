РИАМО - 3 июн. Сады интенсивного типа и ягодные насаждения планируют создать в Московской области в 2019 году, в садах будут выращивать яблоки, груши и вишню, в ягодниках – малину, клубнику и голубику, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«У нас есть достаточно большие планы по закладке новых садов и ягодников. Более 105 гектаров у нас будет заложено садов и ягодников, при этом 91 гектар – это интенсивные сады», - сказал Разин.

Он отметил, что в новых садах планируют выращивать яблоки, плоды груши и вишни, а в ягодниках - малину, клубнику и даже голубику.

Ранее Разин сообщил, что в 2019 году в Московской области планируют собрать около 1,5 тысяч тонн клубники, активный сбор клубники начнется с 10 июня.