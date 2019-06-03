РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Пожарные подмосковных Люберец обнаружили труп женщины в квартире в поселке Красково, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник ФГКУ «16-го отряда Федеральной противопожарной службы» по Московской области Павел Иванов.

Сообщение о пожаре по адресу: Красково, улица Школьная, дом 2, корпус 2 поступило 1 июня в 5:58. Через 11 минут на место прибыл дежурный караул. Было установлено, что открытое горение происходило в квартире на первом этаже четырехэтажного дома, где на окнах были металлические решетки, а дверь стояла тоже металлическая.

«В 6:57 пожар удалось ликвидировать, но в ходе тушения пожара в квартире обнаружили труп женщины 1954 года рождения. Причины смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза», – сказал Иванов.

Он добавил, что за прошедшую неделю, с 27 мая по 2 июня, подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 32 выезда по сигналу тревоги. Пожарные участвовали в ликвидации четырех возгораний, все они произошли на территории Люберец.

Так, 27 мая в частном гараже в поселении Томилино сгорел автомобиль. Тридцатого мая сгорела частная хозяйственная постройка в СНТ «Зеленая зона». Тридцать первого мая горела квартира на Октябрьском проспекте, пожарные спасли мужчину.