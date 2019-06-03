РИАМО - 3 июн. С начала 2019 года Роспотребнадзор проверил около 69 тысяч проб молока, были выписаны штрафы на общую сумму 30 миллионов рублей за некачественную продукцию, сообщается на официальном сайте ведомства.

«За 1 квартал 2019 года исследовано около 69 тысяч проб молока и молочной продукции на соответствие установленным требованиям <…>. Доля исследованных проб молока и молочной продукции, не соответствующих обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, в том числе по содержанию токсичных элементов, составляет 4%», — говорится в сообщении.

Около 3,5% исследованной продукции не соответствует гигиеническим нормам по содержанию бактерий группы кишечной палочки, патогенных микроорганизмов.

С начала года проведено 6,3 тысячи надзорных мероприятий в отношении предприятий, которые производят молоко и молочную продукцию. Во время 840 проверок выявлены нарушения требований законодательства. Из оборота изъяли около 1,5 тысяч партий продукции общим объемом более 19 тонн.

«По всем фактам выявляемых нарушений Роспотребнадзором приняты предусмотренные законодательством меры, в том числе наложены штрафы на общую сумму свыше 30 миллионов рублей», — отмечается в сообщении.

В ведомстве рекомендуют покупать молоко и молочную продукцию только в установленных местах торговли. При покупке нужно обращать внимание на информацию на упаковке: маркировка должна содержать наименование, состав, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителей пищевой продукции, рекомендации и ограничения по использованию.