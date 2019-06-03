РИАМО - 3 июн. В 2019 году в Московской области планируют собрать около 1,5 тысяч тонн клубники, активный сбор клубники начнется с 10 июня, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«На территории Подмосковья порядка 450 гектаров заняты клубникой, валовой сбор по итогам прошлого года составил 1,3 (тысячи – ред.) тонн, а в этом году мы рассчитываем собрать порядка 1,5 тысяч тонн ягоды», - сказал Разин.

Он добавил, что в этом году в связи с теплой погодой активный сбор клубники начнется с 10 июня.

«Считаю, что в ближайшие три-четыре года в Подмосковье есть определенный потенциал по увеличению объема в производстве клубники. Особенно с учетом того, что мы можем сегодня производить ягоду и фактически в одно касание после сбора доставлять в кратчайшие сроки до потребителя. <…> Я думаю, что три-пять тысяч тонн мы вполне можем производить в ближайшие четыре-пять лет», - отметил Разин.

Ранее Разин сообщал, что ориентировочная цена на клубнику в этом году составит 250-300 рублей за килограмм.