РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 июн. На минувшей неделе в полицию подмосковных Люберец поступило 1,6 тысячи обращений от граждан, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На прошедшей неделе, с 27 мая по 2 июня, в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1,6 тысячи обращений граждан. Из них возбуждено 45 уголовных дел, а 37 раскрыты «по горячим следам»», – сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 131 ДТП с тремя с пострадавшими, один человек погиб.

«Также личный состав МУ МВД вел работу по делу оставленных малышей в хостелах Котельников. Также продолжили совместную работу с администрацией по жалобам граждан, касающихся «рабочих» домов (где проживает большое количество нелегальных мигрантов - ред.) в поселении Малаховка. Одиннадцать домов отработали», – заключил Романцев.