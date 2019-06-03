РИАМО - 3 июн. Роструд напомнил россиянам, что следующая рабочая неделя будет короткой, в среду, 12 июня в стране отметят День России, сообщает в понедельник «Российская газета».

«Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду. Помимо этого, рабочий день во вторник, 11 июня, будет сокращен на один час, так как он является предпраздничным», – говорится в сообщении.

Таким образом, в июне будет 19 рабочий дней и 11 выходных, включая 12 июня.

В 2020 году выходные в честь празднования Дня России, по плану Минтруда РФ, продлятся три дня, с 12 по 14 июня.

День России отмечается 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.