РИАМО - 3 июн. В Московской области все посевные работы планируют завершить до 15 июня, на данный момент их провели на территории около 195 тысяч гектаров, посевной план будет перевыполнен на 1,5-2%, сообщил в понедельник на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«У нас пока работы до конца не завершены, мы по ряду культур будем продолжать работать в поле до 15 июня, но, по последним данным, которые были собраны на начало пятницы прошлой недели, мы уже имеем порядка 195 тысяч гектаров проведенных посевных работ на территории Московской области. Это 93% от плана, который мы перед собой ставили в начале посевной кампании», - сказал Разин.

Он отметил, что посевной план будет перевыполнен на 1,5-2%.

По его словам, посевные работы еще продолжаются по овощам и кормовым культурам.

«На текущий момент у нас лидерами по севу являются городские округа Зарайск, Серебряные Пруды, Луховицы, Дмитровский, Ступино. Зарайск у нас посеял на 116% больше, чем планировалось, также он был один из лидеров по озимому севу. В целом юг Подмосковья, конечно же, радует», - отметил Разин.

Он уточнил, что в этом году прогнозируется увеличение посевной площади на 30-32 тысячи гектаров по сравнению с прошлым годом.

«В рамках посевной кампании у нас было задействовано почти 4,3 тысячи тракторов, почти 100 тракторов мы прибавили к прошлому году. Аграрии активно обновляют свой парк техники, докупают необходимые механизмы, конечно, это увеличивает их производственную возможность», - добавил Разин.