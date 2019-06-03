РИАМО - 3 июн. За первые два месяца 2019 года организации Москвы получили прибыль в 850,688 миллиарда рублей, финансовый результат, по сравнению с январем-февралем 2018 года, составил 151,6%, соответствующие данные опубликованы на сайте Мосгорстата.

Были обследованы финансовые результаты работы предприятий и организаций в январе-феврале 2019 года без учета малых предприятий, банков и страховых организаций.

Так, прибыль составила 850,688 миллиарда рублей, убыток – 238,956 миллиарда рублей. Финансовый результат, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, оказался на уровне 151,6%.

По данным на 1 марта, количество убыточных предприятий в столице выросло и составило 1722 – это 34,3% от числа обследованных организаций.

Кредиторская задолженность по кругу крупных и средних предприятий и организаций без учета кредитов и займов 1 марта 2019 года составила 17,036 триллиона рублей, что составляет 106,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Доля просроченной задолженности составила 8%.

Дебиторская задолженность на 1 марта по кругу крупных и средних предприятий и организаций составила 16,319 триллиона рублей, это 105,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Доля просроченной задолженности составила 5,4%.