РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Одиннадцать финалисток фестиваля «Невесты Подмосковья – Перезагрузка» сдали нормативы комплекса ГТО в парке Талалихина в Подольске, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия Ольга Писцова.

В апреле начался отбор участниц на VI фестиваль «Невесты Подмосковья – Перезагрузка». Помимо жительниц Подольска, желание участвовать выразили девушки из Чехова, Серпухова, Москвы и других городов. По итогам двух этапов оргкомитет фестиваля определил список участниц финала, в который вошли 11 девушек из 11 городов Подмосковья. Они будут бороться за корону победительницы фестиваля в финале, который состоится 9 июня в культурно-просветительском центре «Дубровицы».

«В парке Талалихина в Подольске 2 июня прошел «Спортивный день», в рамках которого наши 11 финалисток сдавали нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Все было по серьезному: они регистрировались на сайте и проходили четыре испытания, в числе которых были прыжки с места, отжимание, пресс и растяжка. Кто больше всего набрал очков и станет самой спортивной невестой Подмосковья горожане узнают на финале фестиваля», – сказала Писцова.

Подольск на фестивале будет представлять Ирина Еловая. Финал состоится 9 июня и начнется в 14:00. У культурно-просветительского центра пройдут гуляния, танцы, музыка, игры для детей, а в 16:00 уже финальная конкурсная шоу-программа, где жюри выберет самую главную невесту Подмосковья.