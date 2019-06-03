РИАМО – 3 июн. В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов, согласно расчетам Росстандарта, это подтолкнет предприятия к переходу на современную техническую политику, сообщает в понедельник РИА Новости.

В Росстандарте считают, что советские ГОСТы устарели и мешают развитию экономики.

«Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене», – сказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Он добавил, что с 2012 года средний возраст действия национального стандарта уже сократили с 21 до 17 лет. А в 2021-м его планируют довести до 10-11 лет.

В ведомстве рассчитывают, что использование обновленных стандартов подтолкнет производителей к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.